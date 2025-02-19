Son dakika... Altın fiyatları rekor kırdı

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Altın yatırımcısı rekorlara alıştı. Geçtiğimiz hafta birkaç gün durgun geçiren altın bu hafta yeni rekorlarla yoluna devam ediyor.

ABD ekonomisindeki bozulmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı yaklaşımları ve jeopolitik söylemleri altın üzerinde yükselişi tetikleyen ana nedenler arasında yer alıyor.

Bunun dışında belirsizlikler de altın fiyatını destekliyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA TRUMP HAMLESİ

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul etmesinin ardından yatırımcıların barış görüşmelerini izlemesiyle, rekor seviyelerden küçük miktarda kar satışları nedeniyle hafif geriledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2933 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2924 dolar, en yüksek de 2946 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2943 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 3421 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3412 lira, en yüksek de 3439 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3435 liradan işlem görüyor. Tarihi zirvesi ise 3439 lira oldu.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3512 liradan alınırken 3550 liradan satılıyor.