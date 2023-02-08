Powell'ın konuşması altına yükseliş getirdi | Altın Haberleri

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklamada ekonomiye yönelik sert tavır takınmamasının ardından dolarda geri çekilme yaşandı ve altın güç kazandı.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar sonrasında dolarda oluşan gevşeme ons altına yükseliş getirdi.

Ons altın gün içinde en düşük 1868 dolar, en yüksek de 1878 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1877 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ise en düşük 1130 lira, en yüksek de 1137 lirayı gördü. Şu sıralar 1136 liradan işlemler geçiyor.

FAİZE KARŞI DUYARLI

Altın fiyatları büyük merkez bankalarından gelecek olan faiz hareketlerine karşı duyarlı olmayı sürdürüyor. Fed'in faiz politikasındaki değişiklikler altın için önemli rol oynayacak.

1905 DOLAR DİRENCİ BEKLENİYOR

Analistler ons altında 1180 dolar direncinin bugün test edilebileceğini belirtirken bu seviyenin aşılması halinde 1885-1893 dolar seviyesine yükselişi ön görüyor. Yükselişin sürmesi halinde 1905 dolar direncine çıkılabileceği de belirtiliyor.

Etiketler