altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 28 Ocak altın yorum

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"Ons altındaki baskı sürebilir"

28.01.2021 - 12:21
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 436,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 714 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün yüzde 0,4 artışla 438,8 liradan günü tamamlayan gram altın, bugün düşüş eğiliminde hareket ediyor. Gram altın, saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 436,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 714 lira, Cumhuriyet altını da 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.838 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yurt içinde, bugün altın fiyatlarının, gerileyen dolar kuruna paralel düşüş kaydettiğini ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

ONS ALTINDAKİ BASKI SÜREBİLİR
Ziraat Yatırım

Küresel çapta risk iştahının belirgin şekilde bozulmasıyla Dolar  yükseliş kaydederken, bir süredir güçsüz bir görüntü sergileyen  değerli maden Dolar'daki hareketle birlikte baskı altında kalmaya  devam etti. Şu aşamada, özellikle ABD'deki teşvik paketi ile ilgili  belirsizliklerin devam ettiği ortamda Dolar'daki dirençli görüntü Ons Altın üzerinde baskı yapmaya devam edebilir ve değerli maden 1.848  direncinin altında kalarak 1.829 seviyesini hedefleyebilir. Bir  sonraki hedef ise 1.810 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.848  direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.866 hedef  olabilir.

TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇ KAZANAMADI
Meksa Yatırım

İlk  destekler  1.832-1.830  seviyelerinde  bulunuyor.  Sonraki  destekler  ise  1.817-1.810 ve 1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.846-1.852 seviyelerinde. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda tepki  çıkışının devamıyla sonraki dirençler ve 1.866 ve 1.875-1.882  noktalarında bulunuyor. Zayıf görünüm devam ediyor. "

ONS ALTIN KISA VADEDE ZAYIF SEYRİ KORUYABİLİR
Tacirler Yatırım

Dün piyasalarda azalan risk iştahına rağmen ons altın dolar  endeksindeki sert yükseliş eğilimi ile baskı altında kaldı ve artan  güvenli liman talebinden faydalanamadı. Koronavirüs aşısının  tedarikine ilişkin yaşanan sorunlar ve küresel çapta artmaya devam  eden vakalar karşısında dün piyasalardaki risk iştahı önemli ölçüde  zayıflarken, gün içerisinde 90,88 seviyesine kadar yükselen dolar  endeksi günü 90,64 seviyesinden yükselişle tamamladı. Bununla birlikte  gün içerisinde 1831,57 seviyesine kadar gerileyen ons altın, günü 1840,87 seviyesinden düşüşle tamamladı.

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1838,04 seviyesinden işlem  görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde son dönemde aşağı yönlü bir  hareketlilik olduğu ve getirilerin %1’e doğru gerilediği takip  ediliyor. Ancak, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki genel yükseliş  eğiliminin korunduğunu görmekle birlikte, burada %1 seviyesinin  altında kalıcı bir hareket oluşmasını beklemiyoruz. ABD’de beklenen ek  teşvik paketi ve kamu borçlanma gereğinin artacağına ilişkin sinyaller  çerçevesinde ABD’de faizlerdeki yükseliş eğiliminin korunabileceği  görüşündeyiz. Bu da altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya  devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Kısa vadeli teknik görünüme  baktığımızda, göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons  altının kısa vadede zayıf seyrini korumasını ve 1815 – 1855 bandında  işlem görmesini beklemekteyiz.

Bugün yurt dışında Almanya Ocak Ayı TÜFE verileri ve ABD’den 4Ç20’ye ilişkin gelecek olan öncü GSYİH Büyüme Oranı, Çekirdek PCE ve Tüketici Harcamaları verileri ön planda olacak.

 


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