gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 21 Mayıs altın yorum

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"Ons altında yükseliş hareketi sürüyor"

21.05.2021 - 11:36 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 504 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1876 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları ile ilgili analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 505 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başlamıştı. Altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüş eğilimiyle değer kaybeden gram altın, gün içerisinde en yüksek 506.87 lira seviyesini görürken; en düşük ise 504.33 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0.19 oranında düşüşle 504.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 386 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1878 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1870 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.04 oranında düşüşle 1876 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ HAREKETİ DEVAM EDİYOR
Meksa Yatırım

Dış piyasalarda  dalgalı  seyir  yerini  daha  sakin  bir  görünüme bıraktı. Fed toplantı tutanaklarının yansımaları,  ABD  10  yıllık   bono  faiz  oranı  ve makroekonomik  veriler  yakından izleniyor.  Dış kısa süreli  kâr  satışlarının  ardından  toparlandı  ve   yükselişini  sürdürdü. 

ABD enflasyon verilerine  karşılık  parasal   sıkılaştırmaya  dair sinyallerin  gelmeye  başladığı  yorumlarına  karşılık bunun zaman alacağı ve sonbaharı bulabileceği yönündeki  değerlendirmelerin payı var.

Fed tutanaklarında bazı üyeler parasal  sıkılaştırma yönünde görüş vermiş ancak Fed yetkilileri, tahvil  alımlarının  azaltılmasını  tartışmak  için  erken  olduğu  yönünde   değerlendirmelerde  bulunmuştu. Piyasalar  enflasyon  kaygılarına   rağmen  sözlü  yönlendirmelere inanmış  görülüyor.  Diğer  yandan  makroekonomik  veriler  yakından  izlemeye  devam  ediliyor.

Ons altında yükseliş hareketi devam ediyor. Kâr satış  denemeleri derinlik kazanmadı. İlk destek 1.870 ve  1.862   seviyesinde.  Bu  seviyelerin  altında  verilecek  sonraki  destek   noktaları  1.852-1.840  seviyelerinde. İlk dirençler  ise  1.883-1.890 seviyelerinde  bulunuyor. 1.890  daha  önemli.  Sonraki  dirençler 1.900  ve  1.920 seviyelerinde görülüyor.

1.890 DİRENCİNİ TEST EDEBİLİR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,70'i geçmekte zorlandığı, Dolar endeksi (DXY) de 90 seviyesinin altında seyrettiği ortamda değerli maden, yaşanan primlere rağmen yükseliş isteğini koruyor.

Dünya genelinde açıklanacak mayıs ayı PMI verilerinin izleneceği günde değerli madende yükseliş isteğinin devam edebileceğini düşünürken, ons altın 1.864 desteğinin üzerinde kalarak 1.890 direncini test edebilir. Söz konusu seviyelerin dışında ise yukarıda 1.906 direnci, aşağıda 1.852 desteği izlenebilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
Şeker FX

Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1875 üzerinde tutunması 1895 direncinin  gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1866 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1855 seviyesine doğru geri çekilme olabilir. 


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