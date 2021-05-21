gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 21 Mayıs altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 504 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1876 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları ile ilgili analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 505 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başlamıştı. Altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüş eğilimiyle değer kaybeden gram altın, gün içerisinde en yüksek 506.87 lira seviyesini görürken; en düşük ise 504.33 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0.19 oranında düşüşle 504.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 386 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1878 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1870 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.04 oranında düşüşle 1876 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ HAREKETİ DEVAM EDİYOR

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Dış piyasalarda dalgalı seyir yerini daha sakin bir görünüme bıraktı. Fed toplantı tutanaklarının yansımaları, ABD 10 yıllık bono faiz oranı ve makroekonomik veriler yakından izleniyor. Dış kısa süreli kâr satışlarının ardından toparlandı ve yükselişini sürdürdü.

ABD enflasyon verilerine karşılık parasal sıkılaştırmaya dair sinyallerin gelmeye başladığı yorumlarına karşılık bunun zaman alacağı ve sonbaharı bulabileceği yönündeki değerlendirmelerin payı var.

Fed tutanaklarında bazı üyeler parasal sıkılaştırma yönünde görüş vermiş ancak Fed yetkilileri, tahvil alımlarının azaltılmasını tartışmak için erken olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu. Piyasalar enflasyon kaygılarına rağmen sözlü yönlendirmelere inanmış görülüyor. Diğer yandan makroekonomik veriler yakından izlemeye devam ediliyor.

Ons altında yükseliş hareketi devam ediyor. Kâr satış denemeleri derinlik kazanmadı. İlk destek 1.870 ve 1.862 seviyesinde. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destek noktaları 1.852-1.840 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.883-1.890 seviyelerinde bulunuyor. 1.890 daha önemli. Sonraki dirençler 1.900 ve 1.920 seviyelerinde görülüyor.

1.890 DİRENCİNİ TEST EDEBİLİR

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ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,70'i geçmekte zorlandığı, Dolar endeksi (DXY) de 90 seviyesinin altında seyrettiği ortamda değerli maden, yaşanan primlere rağmen yükseliş isteğini koruyor.

Dünya genelinde açıklanacak mayıs ayı PMI verilerinin izleneceği günde değerli madende yükseliş isteğinin devam edebileceğini düşünürken, ons altın 1.864 desteğinin üzerinde kalarak 1.890 direncini test edebilir. Söz konusu seviyelerin dışında ise yukarıda 1.906 direnci, aşağıda 1.852 desteği izlenebilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

Şeker FX

Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1875 üzerinde tutunması 1895 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1866 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1855 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.

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