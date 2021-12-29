  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • "Ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir"
‹ Önceki Haber Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı Sonraki Haber › Borsa İstanbul değer kazancında Borsa İstanbul değer kazancında

"Ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir"

29.12.2021 - 10:42 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 29 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 708 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1800 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, “Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Piyasalarda noel tatili sebebiyle hacimsiz seyir sürerken; altının ons fiyatı 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunurken; yeni yılda altın yatırımcısının gözü, Fed’in para politikasına ilişkin gelişmelerde ve enflasyon endişelerinde olacak. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1800 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında düşüşle 1800 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 690 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 693 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 721,17 lira seviyesini, en düşük ise 683,09 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.24 itibarıyla yüzde 3,24 oranında yükselişle 708,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1194 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 910 liradan işlem görüyor.

ONS ALTINDA YENİ BİR YÜKSELİŞ EĞİLİMİ BAŞLAYABİLİR 
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın 1800 dolar civarındaki ısrarını sürdürüyor. Korkutan Omikron varyantı altın fiyatlarında kısa vadeli hareket alanı oluştursa da şimdilik durumun kontrol altında olduğuna yönelik işaretler altın fiyatındaki hareketi sınırlı kılıyor.

2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu sıralarda piyasalarda Noel rehaveti ve hacimsizlik hakim. Ancak 2022’de Fed’in para politikasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon endişeleri altın fiyatlarında etkili olacak görünüyor. Ons altında teknik bir tempo yok. Yatay eğilim devam ediyor. Buna karşın 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1795 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 1830 – 1850 dolar bandındaki direnç seviyeleri zorlanabilir. Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir.

Gram altın ise, DolarTL’deki yukarı yönden etkileniyor. 700 TL’yi gören gram altın için 675 TL üzerindeki seyirlerin korunması halinde 770 TL seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabilir. DolarTL’nin 11.70 üzerinde kalmaya devam etmesi gram altını yukarı taşıyabilir. Buna karşın 11.70 seviyesi altındaki kapanışlarda gram altında 675 seviyesi altında seyirlerin oluşması mümkün.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.895 Değişim: 0,00% Hacim : 24.170 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 30.12.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
13,0969 Değişim: 3,46%
Düşük 12,5412 30.12.2021 Yüksek 13,4284
Açılış: 12,6592
14,8858 Değişim: 3,47%
Düşük 14,2412 30.12.2021 Yüksek 15,2261
Açılış: 14,3871
766,59 Değişim: 4,32%
Düşük 727,57 30.12.2021 Yüksek 776,32
Açılış: 734,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.