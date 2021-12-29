gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 29 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 708 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1800 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, “Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Piyasalarda noel tatili sebebiyle hacimsiz seyir sürerken; altının ons fiyatı 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunurken; yeni yılda altın yatırımcısının gözü, Fed’in para politikasına ilişkin gelişmelerde ve enflasyon endişelerinde olacak. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1800 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında düşüşle 1800 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 690 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 693 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 721,17 lira seviyesini, en düşük ise 683,09 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.24 itibarıyla yüzde 3,24 oranında yükselişle 708,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1194 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 910 liradan işlem görüyor.

ONS ALTINDA YENİ BİR YÜKSELİŞ EĞİLİMİ BAŞLAYABİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın 1800 dolar civarındaki ısrarını sürdürüyor. Korkutan Omikron varyantı altın fiyatlarında kısa vadeli hareket alanı oluştursa da şimdilik durumun kontrol altında olduğuna yönelik işaretler altın fiyatındaki hareketi sınırlı kılıyor.

2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu sıralarda piyasalarda Noel rehaveti ve hacimsizlik hakim. Ancak 2022’de Fed’in para politikasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon endişeleri altın fiyatlarında etkili olacak görünüyor. Ons altında teknik bir tempo yok. Yatay eğilim devam ediyor. Buna karşın 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1795 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 1830 – 1850 dolar bandındaki direnç seviyeleri zorlanabilir. Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir.

Gram altın ise, DolarTL’deki yukarı yönden etkileniyor. 700 TL’yi gören gram altın için 675 TL üzerindeki seyirlerin korunması halinde 770 TL seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabilir. DolarTL’nin 11.70 üzerinde kalmaya devam etmesi gram altını yukarı taşıyabilir. Buna karşın 11.70 seviyesi altındaki kapanışlarda gram altında 675 seviyesi altında seyirlerin oluşması mümkün.

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