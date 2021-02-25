gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 25 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 414 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1793 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 414 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 413.10 lira seviyesini, en yüksek 416.33 lira seviyesini görürken; saat 09.44 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 414.72 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1805 dolar seviyesini, en düşük ise 1793 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.52 oranında düşüşle 1793 dolardan işlem gördü.

“ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR”

Ziraat Yatırım

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

Şeker Yatırım

Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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