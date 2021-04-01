ons altın fiyatları, gram altın fiyatları, 1 Nisan altın yorum

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Ons altında agresif alım için 1770 seviyesine dikkat!

01.04.2021 - 11:55 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 450 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1714 dolar seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altında agresif alım pozisyonu için 1770 seviyesi üzerindeki kapanışları beklemek daha sağlıklı olacaktır” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 453 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 456 lira seviyesinden başladı. Gram altın yeni güne yükselişle başlarken, gün içerisinde en düşük 449.12 lira seviyesini; en yüksek ise 456.98 lira seviyesini gördü. Dolar kuru odaklı hareketini sürdüren altın fiyatları, saat 12.38 itibarıyla yüzde 0.39 oranında düşüşle 450.36 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 18 liradan satılıyor.

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ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,70 sınırına gerilemesi ve ABD’deki yeni teşvik paketi haberleri altının ons fiyatını desteklerken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1720 dolar seviyesini, en düşük ise 1705 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.42 oranında yükselişle 1714 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA AGRESİF ALIM İÇİN 1770 SEVİYESİ TAKİP EDİLMELİ
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altında ABD’deki yeni teşvik paketi haberleriyle dipten dönüş gerçekleşti. Değerli metal şu an 22 günlük ortalama olan 1720 seviyesi etrafında hareket ediyor. Ons altında 1720 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerde 50 günlük ortalaması olan 1770 seviyesine doğru yukarı yönlü eğilim oluşabilir. Ancak ons altında agresif alım pozisyonu için 1770 seviyesi üzerindeki kapanışları beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Alt yapı yatırımlarını içeren paketin temmuz ayında Temsilciler Meclisine sunulması bekleniyor. Bu zamana kadarki olan süreçte paket değişikliği ya da beklenti fiyatlamaları olabilir. Paketin temmuz ayında önce meclis ve senatodan geçmesi halinde ise, daha net bir fiyatlama görebiliriz. Ancak ons altında şimdilik düşüşlerin bittiğini söylemek için erken. 1720 seviyesi üzerine yükselmekte zorlanması halinde bu seviye üzerine stop loss konulmak şartıyla aşağı yönlü bir deneme yapılabilir. 1770 seviyesi yakınlarında oluşan yükselişlerde ise, bu seviyeye üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşup oluşmadığı ons altının ana yönünü belirleyecektir.

Gram altın yatırımcıları için, DolarTL’nin 8.00 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş eğilimi korunabilir. Gram altında yakın destek seviyeleri 442 TL ve 435 TL seviyeleri olarak takip edilebilir.

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