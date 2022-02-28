"Ons altında 1923 dolar seviyesi kritik"

Altın fiyatları oldukça hareketli bir haftayı geride bırakırken; yeni haftaya nispeten sakin bir başlangıç yaptı. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Piyasanın, gelen haberlerle riskten kaçınması halinde ons altında 1900 dolar seviyesi üzerindeki hareketlerin sıklıkla görüleceğini bu hareketlerin 1923 dolar direncini aşması halinde yukarı yönde devam etme ihtimalini çok yüksek görüyorum” dedi.

Şenay Zeren

Yeni haftada altın yatırımcısının en önemli gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Geçtiğimiz hafta yatırımcılar ‘güvenli liman’ etkisiyle riskli varlıklardan çıkıp altına koşarken, ons altın 1974 dolara kadar yükselip 18 ayın zirvesini görmüştü. Cuma günü piyasaların nispeten nefes almasıyla 1883 dolara kadar gerileyen ons altın; yeni haftaya 1890 dolardan başladı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1929 dolar seviyesini; en düşük ise 1889 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.88 oranında yükselişle 1907 dolardan işlem gördü. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy “Sürekli gelen haber akışları karşısında da altın fiyatlarında anlık sert hareketlerin yaşanacağı bir hafta olmasını bekliyorum” şeklinde değerlendirdi.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 838 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 865 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 872,78 lira seviyesini, en düşük ise 839,78 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:02 itibarıyla yüzde 0.87 oranında yükselişle 845,40 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1391 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 738 liradan satılıyor.

Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta gerçekleştireceği sunumları takip edecek.

ONS ALTINDA 1923 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altın fiyatlarının seyrindeki ana belirleyici unsur yeni haftaya başlarken yine Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli gelen haber akışları karşısında da altın fiyatlarında anlık sert hareketlerin yaşanacağı bir hafta olmasını bekliyorum.

Piyasanın, gelen haberlerle riskten kaçınması halinde ons altında 1900 dolar seviyesi üzerindeki hareketlerin sıklıkla görüleceğini bu hareketlerin 1923 dolar direncini aşması halinde yukarı yönde devam etme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ons altındaki bu yukarı yön hareketine ne engel olabilir diye düşündüğümüzde ise karşımıza bu hafta çarşamba ve perşembe günleri Fed Başkanı Powell’ın yapacağı sunumlar çıkıyor.

Powell, bu sunumlarda mart ayı toplantısında para politikasında bir sıkılaşmaya gidileceğine ilişkin kuvvetli bir sinyal verirse ABD Dolar Endeksi’nin güçlenerek 100’e iyice yaklaşması söz konusu olabilir. Bunun karşısında da ons altın fiyatlarında yeniden 1900 dolar altı fiyatlar görebilir. Ancak eğer ABD Dolar Endeksi ile ons altın arasındaki bu ters korelasyon çalışmaz ise –nitekim bu sıralar pek çalışmıyor- o zaman hafta boyunca 1900 dolar seviyesinin altında kalıcı bir ons altın fiyatı göremeyiz diye düşünüyorum.

Gram altın tarafında ise, 835TL altında bir fiyatlamayı bu hafta pek öngörmüyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunda da sert oynaklıklar görüyoruz. Anlık 14TL üzerine çıkan kur yeniden 13.80TL’ye anlık geri çekilmeler sergiliyor. Kurdaki bu geri çekilmelerin 13.80TL altına inilmesi halinde 840TL altındaki fiyatlar yakalanırsa orta vadeli alım fırsatları doğabilir.