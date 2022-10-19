gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları

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Ons altın 3 haftanın en düşük seviyesinde!

19.10.2022 - 17:42 | Son Güncelleme :
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Ons altın, 28 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; gram altın da değer kaybediyor.

Altının ons fiyatı, hafta başında yatay bir seyirde hareket ederken; bugün 1630 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş öne çıkıyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1654 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,97 oranında düşüşle 1635 dolarda hareket ediyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 987 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 984 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 995,29 lira seviyesini, en düşük ise 974,80 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 17:37 itibarıyla yüzde 0,96 oranında düşüşle 977,89 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1633 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 722 liradan işlem görüyor.

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