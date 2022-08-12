Ons altın 1800 dolar altında seyrini sürdürüyor | Altın Haberleri

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 1031 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1786 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon rakamları sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımında hızlı davranmayacağı beklentisiyle çarşamba günü 1807 dolara kadar yükselirken; haftanın son işlem gününde 1800 doların altındaki seyrine devam ediyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini; en düşük 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,15 oranında düşüşle 1786 dolarda hareket ediyor.

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Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1036,35 lira seviyesini, en düşük ise 1030,71 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:17 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 1031,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1698 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 991 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1035 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1033 lira seviyeden başlamıştı.

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