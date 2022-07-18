ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 18 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde değer kazancında ilerliyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 968 lira seviyesinde hareket ederken, ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1719 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisi ile geçtiğimiz hafta 1697 dolar seviyesine kadar gerileyerek geçtiğimiz 11 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra, bu beklentinin azalmasıyla toparlanma çabasında ilerliyor.

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününe 1707 dolar seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 1723 doları, en düşük ise 1706 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,67 oranında yükselişle 1719 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 955 lira seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe 961 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 970,34 lirayı, en düşük 948,84 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:28 itibarıyla yüzde 1,27 oranında yükselişle 968,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1613 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 634 liradan satılıyor.

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