  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Ons altın 11 ayın dibinden döndü
‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Merkezi yönetim bütçesi açıklandı Merkezi yönetim bütçesi açıklandı

Ons altın 11 ayın dibinden döndü

18.07.2022 - 13:38 | Son Güncelleme :
ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 18 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde değer kazancında ilerliyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 968 lira seviyesinde hareket ederken, ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1719 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisi ile geçtiğimiz hafta 1697 dolar seviyesine kadar gerileyerek geçtiğimiz 11 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra, bu beklentinin azalmasıyla toparlanma çabasında ilerliyor.

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününe 1707 dolar seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 1723 doları, en düşük ise 1706 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,67 oranında yükselişle 1719 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 955 lira seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe 961 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 970,34 lirayı, en düşük 948,84 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:28 itibarıyla yüzde 1,27 oranında yükselişle 968,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1613 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 634 liradan satılıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 2,89% Hacim : 25.297 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.402 18.07.2022 Yüksek 2.451
Açılış: 2.402
17,4391 Değişim: 0,23%
Düşük 17,2771 18.07.2022 Yüksek 17,5132
Açılış: 17,3999
17,7103 Değişim: 0,91%
Düşük 17,4486 18.07.2022 Yüksek 17,8209
Açılış: 17,5514
957,66 Değişim: 0,19%
Düşük 948,85 18.07.2022 Yüksek 970,35
Açılış: 955,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.