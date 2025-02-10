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Son dakika... Altın fiyatları rekoru zorluyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları rekoru zorluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 06:37

ABD'nin ticaret savaşlarını başlatmasıyla birlikte altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Hemen her gün rekor kıran altın bugün de yükselişle açıldı ve rekora yakın seviyelerde işlem görüyor.

REKORA 3 LİRA KALDI
REKORA 3 LİRA KALDI

Altın fiyatlarında rekor kırılmasına 3 lira kaldı. Gram altın 3335 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN
GRAM ALTIN

Gram altın güne 3308 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3304 lira, en yüksek de 3330 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3328 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN
ONS ALTIN

Ons altın güne 2859 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2855 dolar, en yüksek de 2876 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2873 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
KAPALIÇARŞIDA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3354 liradan alınırken 3388 liradan satılıyor.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını bekliyormuş. Trump'la birlikte ticaret savaşlarının başlaması, jeopolitik gelişmelerin yaşanması para piyasaları üzerinde etkili oldu.

Değerli metal altın hemen her gün rekor kırmaya başladı. Dolar güç kazanırken ABD Merkez Bankası Fed faiz tarafında düşüşleri yavaşlattı.

Yüksek faiz, yüksek enflasyon döneminde rekor kırmaya devam eden altın için güvenli liman yakıştırması devam ediyor ve yükselişin süreceği uzmanlar tarafından öngörülüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineREKORA 3 LİRA KALDI
timelineGRAM ALTIN
timelineONS ALTIN
timelineKAPALIÇARŞI'DA ALTIN
timelineALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
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#Altın#Emtia#Fiyat

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