Son dakika... Altın fiyatları rekor kırdı

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını bekliyormuş. Trump'la birlikte ticaret savaşlarının başlaması, jeopolitik gelişmelerin yaşanması para piyasaları üzerinde etkili oldu.

Değerli metal altın hemen her gün rekor kırmaya başladı. Dolar güç kazanırken ABD Merkez Bankası Fed faiz tarafında düşüşleri yavaşlattı.

Yüksek faiz, yüksek enflasyon döneminde rekor kırmaya devam eden altın için güvenli liman yakıştırması devam ediyor ve yükselişin süreceği uzmanlar tarafından öngörülüyor.