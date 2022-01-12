gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 12 Ocak altın yorumu

Ons altın fiyatı, ABD enflasyon verisi sonrası 1817 dolar ile 1825 dolar arasında dalgalanırken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 806 lira seviyesinde hareket ediyor.

Şenay Zeren

ABD'den gelen kritik enflasyon verisi sonrası altın fiyatları dalgalandı. Veri öncesi 1820 dolar seviyesinde hareket eden altının ons fiyatı, veri sonrası 1825 dolar seviyesine yükselerek gün içi zirvesini gördü. Altının ons fiyatı, veri sonrası 1817 dolar ile 1825 dolar arasında dalgalanırken; saat 17:01 itibarıyla yüzde 0.14 oranında düşüşle 1821 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD enflasyon rakamları, yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 7 olarak açıklanırken; aylık bazda ise 0,5 oranında gerçekleşti. Enflasyon böylelikle 39 yılın zirvesinde kalmayı sürdürdü. ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha önce faiz artırımına gitme ihtimalini kuvvetlendirebileceği için oldukça önemli.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN 800 LİRANIN ÜZERİNDE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 804 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 805 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 810,08 lira seviyesini, en düşük ise 802,11 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında düşüşle 806,61 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1321 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 436 liradan işlem görüyor.

ALTINDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Geçen hafta 1830 dolar seviyelerinden 50 dolar civarında düşüş yaşayan ons altında yeniden toparlanma görmekteyiz. Yeni yıl ile birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında sıkılaşma beklentilerinde artış söz konusu. İstihdam piyasasında yaşanan toparlanma (özellikle işsizlik oranının yüzde 3.8’e düşmesi önemli) ve enflasyon endişeleri Fed’in daha hızlı bir şekilde sıkılaşmasını sağlayacak gibi gözüküyor.

Halihazırda Fed, mart ayında tahvil alımlarını bitirecek. Ardından faiz artırması ve 8 trilyon civarında olan bilançosunu küçültmesi bekleniyor. Bu beklentiler ile birlikte, ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.81’i test etti ve bu durum piyasaları rahatsız etti. Fakat bu rahatsızlığın uzun sürmediğini ve piyasalarda yeniden toparlanma olduğunu görüyoruz.

Ben bu toparlanmanın kalıcılı olmayacağını ve gelecek aylarda piyasalarda daha kuvvetli bir bozulma olacağını düşünüyorum. Özellikle ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.98 üzerinde kalmayı başarabilirse, bu durum hem risk iştahı hem de ons altın için negatif olacaktır.

Aslında ons altın uzun bir süredir net bir hareket yapmadı. Düşüşler de yükselişler de belirli bölgeler arasında gerçekleşiyor. Ons altın için yukarıda 1832-1850 dolar aralığını önemli direnç bölgesi, olarak izliyorum. Mevcut görünümde bu bölge altında kalınması yeniden baskıya neden olabilir. Aşağıda ise, 1785 desteği kritik. Bu seviyenin altı baskı bölgesi olacaktır.

Etiketler