Gram altında tarihi rekor... Önemli seviye aşıldı | Altın Haberleri

Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle yükseliş kaydetti.

Gram altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altının stabil kalmasına rağmen gram altın döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle tarihi yüksek seviyesine çıktı.

Gram altın gece saatlerinde 1322.9 liraya kadar yükseliş gösterdi ve bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Gram altın güne 1289 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1288 lira, en yüksek de 1322 lirayı gördü. Şu sıralar 1297 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN GÜÇSÜZ SEYREDİYOR

Ons altın parite etkisiyle düşüş eğilimini sürdürüyor. Doların küresel piyasalarda değer kazanması ons altına olan talebi geriletti. Bunun yanında Fed'in faiz artırımına devam edeceği sinyalleri, ABD borçlanma tavanı krizinin çözüme yaklaşması, AMB'nin de birkaç dönem daha faiz artırma ihtimalinin yükselmesi ons altını baskılayan sebeplerin başında gelmeye başladı.

Ons altın güne 1959 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1953 dolar, en yüksek de 1960 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1958 dolardan işlem görüyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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