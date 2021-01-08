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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 8 Ocak altın fiyatları

08.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 8 Ocak altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 447 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1891 dolardan işlem görüyor. İşte Aracı Kurumların altın analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 452 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 450 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 445.61 lira seviyesini, en yüksek ise 452.65 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.20 itibarıyla yüzde 1.01 oranında düşüşle 447.39 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 732 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 10 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1917 dolar seviyesini, en düşük ise 1877 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.18 oranında düşüşle 1891 dolardan işlem gördü.

ONS ALTIN'DA KISMİ  OYNAKLIK YAŞANABİLİR
Ziraat Yatırım

ABD'de teşvik beklentileri risk iştahını desteklerken, ABD hazine tahvili faizlerinde artışların değerli madeni baskıladığı  söylenebilir. Ancak, enflasyon beklentilerinde de artış gözlenirken, Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında. Bu kapsamda, değerli  madenin 1.900 desteğinin üzerinde tutunmaya devam edebileceğini  düşünüyoruz. Aksi durumda 1.893 ve 1.886 yakın destekler. Öte yandan,  değerli madenin 1.900 seviyesinin üzerinde güç kazanarak 1.923 yakın  direncini kırması durumunda 1.937 ve 1.948 sıralı hedefler olabilir.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Ons Altın'da kısmi  oynaklık yaratabilir.

İŞTE KRİTİK SEVİYELER
ALB Forex

Ons altın fiyatı 1960 dolar direncinden geriledi.  Fibonacci 38,2’lik dilime denk gelen bölgeden başlayan satışlar 1900 dolara  kadar devam etti. Bu sabah 1908 dolar seviyelerinde bulunan ons  altında değer kaybının devam etmesi durumunda, 1890 dolar seviyesi  destek olarak izlenebilir. Fibonacci 61,8’lik dilime denk gelen 1882  dolar ise en kuvvetli destek. Kırılması  durumunda kısa vadeli  yükseliş trendinin de kırılmasına bağlı olarak ana yükseliş eğiliminin  bulunduğu 1818 dolara seviyesine doğru gerileme devam edebilir.   

Dirençler: 1920.00 / 1933.00 / 1945.00
Destekler: 1906.00 / 1899.00 / 1882.00

GRAM ALTINDA EN KUVVETLİ DESTEK SEVİYESİ 433 LİRA
ALB Forex 

Gram altın fiyatı 450 lira desteğinin üzerinde  tutunmaya  çalışıyor. Son günlerde 465 / 440 lira arasında yatay hareket eden  gram altında en kuvvetli destek seviyesi 433 lira seviyesinde  bulunuyor. Momentumda yavaşlama var, MACD negatif bölgede izlenmeye  devam ediyor. RSI kasım ayından bu yana devam eden  yatay trendi  onaylıyor.  

Dirençler: 459.00 / 464.50 / 474.00
Destekler: 450.00 / 443.50 / 440.00


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