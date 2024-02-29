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Altın için flaş 3500 TL tahmini... Altın yatırımcısının gözü ABD verilerinde

29.02.2024 - 11:16 | Son Güncelleme :
Altın için flaş 3500 TL tahmini... Altın yatırımcısının gözü ABD verilerinde | Altın Haberleri

Serbest piyasada 2123 TL'den satılan gram altın yükselişini sürdürüyor. Altın piyasaları uzmanları gram altın fiyatının serbest piyasada yıl sonunda 3200 - 3500 TL bandında olacağına yönelik tahminlerde bulundular. Altın yatırımcısı ise bugün ABD'den gelecek 'Kişisel Tüketim Harcamaları' verilerini bekliyor.

Eren Sakarya / Hürriyet.com.tr 

Rekorlar kırarak yükselişine devam eden gram altın serbest piyasada 2100 liradan alınıp 2123 TL' den satılıyor. Gram altın bankalar arası piyasada ise bu sabah 2045 TL'den işlem görüyordu. 

İŞTE ALTINDAKİ HAREKETİN NEDENİ 

Altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, gram altın fiyatının rekorlar kırmasını yorumladı. Tuğsavrol, gram altın/TL de yükselişin devam ettiğini ve uluslararası piyasalarda ons altının yatay seyrettiğini belirtirken "Ancak Fed tarafından gelen faiz indirimiyle ilgili güvercin açıklamalar gram altın/TL'yi yukarı hareket ettiriyor" dedi. Tuğsavrol, gram altın/TL'deki yükselişin temel sebeplerinden bir tanesi dolar/TL'nin kademesel olarak yukarı yönü olduğunu söyledi. 

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ALTININ ONSU 2400 DOLAR OLABİLİR 

Altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda altının onsunun yıl sonunda 2400 dolar olacağını düşündüğünü söyledi. Yıldırımtürk, serbest piyasada yükselişin devam ederek  yıl sonunda gram altının 3200 TL seviyesini görmesini tahmin ettiğini dile getirdi. 

3500 TL'Yİ GÖREBİLİR 

"Önümüzdeki günlerde Fed'den gelecek açıklamalar, enflasyon ve işsizlik verileri ons altını tekrar yukarı çekebilir" diyen Tuğsavrol, "Bu durum da gram altın/TL'nin yükselişini sürdüreceğini gösteriyor bize" dedi. Uzman isim, gram altının ne kadar yükseleceği ile ilgili piyasa tahminlerini de paylaştı. Tuğsavrol "Serbest piyasada gram altın/TL beklentisi Mayıs ayına kadar 2600 TL olması bekleniyor. Kademesel olarak serbest piyasada gram altın sene sonunda 3500 TL'yi görebilir" dedi. 

YATIRIMCI ABD'YE ODAKLANDI 

Altın fiyatları ABD'den bugün gelecek olan 'Kişisel Tüketim Harcamaları' verisine odaklanmış durumda. Bu veriler, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirmeye başlayacağı tarih için altın yatırımcısına ip ucu verecek. Bu gelişmeler ışığında uluslararası piyasalarda altının onsu 2037 dolar seviyesinde seyrediyor. 

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SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI 

Çeyrek altın alış fiyatı 3452 TL, satış 3488 TL

Tam altın alış fiyatı 13805 TL, satış 13994 TL

Ata altın alış fiyatı 14122 TL satış 14312 TL


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