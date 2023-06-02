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Gram altın yeni rekorlar kırıyor

02.06.2023 - 06:45 | Son Güncelleme :
Gram altın yeni rekorlar kırıyor | Altın Haberleri

Altın fiyatları hızlı yükseliş gösteriyor. Ons altın ve döviz kurlarındaki volatilite güçlü yükselişi destekliyor. Ons altın 1983 dolara yükseldi.

Altın yükseliş grafiğini devam ettiriyor. Fed yöneticilerinin faiz artırım mesajları vermesi, ABD ekonomisine yönelik kaygılar, ABD'nin borçlanma tavanı sorununun uzun sürmesi, Avrupa'daki enflasyon gelişmeleri altın üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa kaldırdı.

Enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının devam edeceğine dair beklentiler doları uluslararası piyasalarda güçlü tutmaya başladı. Bunun yanında ekonomilere yönelik endişeler de artmaya devam ediyor. Faiz artırımlarıyla enflasyonu dizginlemeye çalışan merkez banklarının adımlarının orta vadede işe yaramaması yatırımcıları altına yöneltti.

ONS VE GRAM YÜKSELİŞTE

Ons altın güne 1977 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1974 dolar, en yüksek de 1983 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1982 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın da ons altına paralel olarak primleniyor. Gram altın güne 1322 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1321 lira, en yüksek de 1345 lirayı gördü. Şu sıralar 1332 liradan işlem görüyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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