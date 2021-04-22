22 Nisan gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, 2021 yılının en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 475 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1787 dolar seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, altın fiyatlarını Bigpara için analiz etti.

Gram altın fiyatı, 482.51 lira seviyesine kadar yükselerek 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük ise 471.40 lira seviyesi görürken, saat 14.43 itibarıyla 475.27 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 155 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 471 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 475 TL seviyeden başlamıştı.

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ABD ile Rusya arasında artan gerilim ve yüzde 1,55 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi altın fiyatlarını desteklerken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1798 dolar seviyesini, en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.33 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde sakin seyrin sürmesi ons altının hız kazanmasını destekledi. Gelinen noktada aşağı yönlü eğilimi geride bırakmış görünüyoruz. Ons altın 1750 dolar seviyesinin üzerinde kalmakta inatçı olması hâklinde sırasıyla 1800 - 1835 dolar ve 1850 dolar dirençleri gündemde olacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte DolarTL’nin 8.20 TL seviyesine doğru yükselmesi gram altını da harekete geçirdi. Mevcut durumda ons altın ve DolarTL’nin yukarı hareket etmesi gram altının son beş ayın en yüksek seviyesine itti. Ons altında yükseliş eğiliminin devam etmesi ve DolarTL’nin 8.20 TL seviyesi üzerinde kalması gram altının 490 TL seviyesine yükselmesini destekleyebilir. DolarTL’de ve gram altında ana yön yukarı görünüyor.

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