gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 29 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 701 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1805 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 690 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 693 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 711,76 lira seviyesini, en düşük ise 683,09 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:30 itibarıyla yüzde 2,19 oranında yükselişle 701,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1148 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 722 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.01 oranında düşüşle 1805 dolardan işlem gördü.

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