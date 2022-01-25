gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları

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Gram altın fiyatı düşüşte! 25 Ocak altın fiyatı

25.01.2022 - 10:25
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 799 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1842 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 796 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 797 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 800,88 lira seviyesini, en düşük ise 794,92 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:17 itibarıyla yüzde 0.10 oranında düşüşle 799,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 348 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1844 dolar seviyesini; en düşük ise 1839 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.03 oranında yükselişle 1842 dolardan işlem gördü.

 


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