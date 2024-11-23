Gözler yeniden değerli metalde: Altına ‘balistik füze’ dopingi

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Geçen hafta son 3.5 yılın en kötü haftasını yaşayan altın, bu hafta itibarıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.2’lik yükselişle 2 bin 590 dolardan başlayan ons altın, dün itibarıyla 2 bin 710 dolara kadar yükseldi. Böylece ons altın, yükselişini beşinci işgününde de sürdürmüş oldu. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise dün 3 bin 10 TL’yi gördü. ABD’de 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesi 3 bin TL’yi aşarak rekor kıran gram altın, seçimler sonrası 2 bin 825 liraya kadar çekilmişti.

ABD’de Trump’ın zaferi öncesindeki belirsizlikle yükselişe geçen altın fiyatlarında, hem tahvil faizlerinin yükselmesi hem de savaş ortamının azalacağı beklentisiyle geri çekilme vardı. Bu hafta itibarıyla ise hem ‘Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin etkisiyle jeopolitik gerilimin artması’ hem de ‘ABD Merkez Bankası’nın (Fed) indirim döngüsünün desteğiyle’ birlikte altın fiyatları yükselişini korudu.

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JEOPOLİTİK GERİLİM YİNE ALTINA YARADI

Altının bu haftaki gücü, Trump’ın zaferinin ardından elde edilen güçlü kazanımların bir kısmını geri alan ABD dolarındaki düşüşle de desteklendi. Standard Chartered Plc analisti Suki Cooper, bir notta “Pandemiden bu yana geniş çaplı piyasa belirsizliği ve bilinmeyen riskler hakkındaki endişelerle birleşen artan jeopolitik risk, güvenli liman varlığı olarak altın piyasasına olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Ancak ABD doları ve faiz indirimi beklentileri de dahil olmak üzere makro faktörlerin yakın vadede tonu belirlemesi muhtemeldir” dedi.

Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet’e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, son iki günlük yükselişte tamamen Ukrayna savaşında artan gerilimin etkili olduğunu; Rusya’nın ilk kez kıtalararası balistik füze kullandığına yönelik gelişmelerin fiyatlandığını anlattı. Bunun yanı sıra İsrail, Filistin ve Lübnan arasındaki gerginliğin devam ediyor olmasının da jeopolitik gerilimi beslediğine dikkat çeken Yıldırımtürk, bunun da güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdığına vurgu yaptı.

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‘GELECEK HAFTA DÜŞER’ BEKLENTİSİ

Ancak Yıldırımtürk’ün aktardığına göre, altın her ne kadar Ortadoğu’da ve Ukrayna’da artan gerilimden dolayı yönünü yukarı çevirse de bu uzun sürmeyebilir. Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olarak ikinci kez göreve başlama töreninin yapılacağı 20 Ocak 2025 tarihine kadar altın fiyatlarında dalgalı seyir beklediğini söyleyen Yıldırımtürk, “Gelecek hafta altın fiyatlarında yeniden bir geri çekilme yaşanabilir. Eğer bu haftasonu jeopolitik gerilimin yeniden tırmandıracak bir gelişme yaşanmazsa gelecek hafta en az iki ya da üç gün boyunca ons altında yeniden düşüşler yaşanacaktır” diye konuştu.

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Altın fiyatlarındaki yükselişe etki eden bir diğer unsur da ‘güvercin Fed yorumları’ olmuştu. İki gün önce Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed’in para politikasını gevşetmeye çalıştığı bir ortamda daha fazla faiz indirimine gidebileceğini öngördüğünü söylemişti.

BITCOIN 100 BİN DOLARA DAYANDI

ABD seçimleri sonrasında kripto varlıklarda görülen ralli, etkisini sürdürüyor. Bitcoin, 93 bin 800 dolar seviyesindeki önemli direnci aştıktan sonra hızlı bir yükselişle 99 bin 302 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bitcoin’in yukarı yönlü rallisinde ABD’deki pozitif kripto görünümü etkili oluyor. Wall Street ve kripto endüstrisinin sert direnişiyle karşılaşan SEC Başkanı Gary Gensler’in 20 Ocak’ta istifa etmeyi planlaması yakından izlenen gelişmelerden biri oldu.

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Hürriyet’e konuşan Ata Yatırım Hazine Direktörü Cihan Çataklı, “2021 döneminde Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto varlıklara yatırım yapan yatırımcıların beklediği seviyelere hâlâ ulaşılmadığı aşikar. Yakın gelecekte ABD tarafından gelecek pozitif haberlerle bu varlıklarda da ciddi hareketlenmeler bekliyoruz” dedi. “Goldman Sachs’ın ETF’lerdeki pozisyonlarını genişletmesi Bitcoin’in yükselişini destekledi” diyen Çataklı, “Kasım başından beri toplam giriş ise 3.30 milyar doları buldu. Girişler devam ettiği sürece Bitcoin’de yeni zirveler kaydedilecek gibi görünüyor” diye konuştu.

CoinTR Araştırma Departmanı’ndan Hürriyet’e iletilen bilgi notunda ise lider kripto para biriminin 95 bin 500 dolar desteğini koruduğu takdirde 100 bin dolar seviyesini aşmak için yeni bir ivme yakalayabileceğine vurgu yapıldı. “Bu seviyenin güçlü bir hacimle kırılması durumunda fiyatın 103 bin dolara kadar yükselmesi ve piyasa likiditesini toplaması beklenebilir” denilen notta, “Öte yandan, 95 bin 500 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda Bitcoin’in 93 bin 800 dolara kadar geri çekilmesi olası. Bu seviyede destek bulamaması halinde düşüş derinleşerek fiyatın 86.000 dolardaki kritik destek seviyesine kadar gerileyebilir” ifadelerine yer verildi.