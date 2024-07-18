  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Faiz beklentisi altını destekliyor
‹ Önceki Haber Ticaret Bakanlığı açıkladı: 889 milyon lira ceza kesildi Ticaret Bakanlığı açıkladı: 889 milyon lira ceza kesildi Sonraki Haber › AB'de yeni otomobil satışları haziranda arttı AB'de yeni otomobil satışları haziranda arttı

Faiz beklentisi altını destekliyor

18.07.2024 - 08:53 | Son Güncelleme :
Faiz beklentisi altını destekliyor | Altın Haberleri

Altın fiyatları, ABD'nin faiz indirme beklentisi dahilinde yükseliş yaşıyor.

ABD'de faizin düşmesi için öncü olan enflasyon rakamlarının düşük gelmesi yatırımcıları heyecanlandırdı. Fed'in faiz indirimiyle birlikte altın fiyatlarının yükseleceği beklentisi altına olan talebi artırdı.

Ons altın güne 2458 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2457 dolar, en yüksek de 2469 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2468 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Gram altın güne 2613 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2611 lira, en yüksek de 2628 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2626 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2627 liradan alınırken 2669 liradan satılıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 18.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,0974 Değişim: 0,10%
Düşük 32,9727 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2944 Değişim: 0,27%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.628,32 Değişim: 0,54%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.630,92
Açılış: 2.614,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.