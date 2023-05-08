En yüksek getiri altında | Altın Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu aylık en yüksek reel getirinin külçe altında olduğunu söyledi.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,83, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,15 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %3,34, Amerikan Doları %0,92, mevduat faizi (brüt) %0,65 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %4,15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %8,99 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %1,75 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, mevduat faizi (brüt) %0,90, BIST 100 endeksi %5,63 ve DİBS %10,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,95 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,99 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %34,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %42,20 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %7,26, DİBS %11,95, Euro %12,45, Amerikan Doları %13,57 ve mevduat faizi (brüt) %23,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %1,82, DİBS %6,78, Euro %7,31, Amerikan Doları %8,50 ve mevduat faizi (brüt) %19,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.





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