Dünyanın altın talebi rekor kırdı! Türkiye listede bakın kaçıncı sırada

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Toplam altın işlemleri, tezgah üstü (OTC) yatırımlar da dahil olmak üzere 2023'teki 4.899 tona kıyasla geçen yıl 4.974 ton olarak gerçekleşti.

Dünya Altın Konseyi merkez bankaları küresel başkanı Shaokai Fan, "2024'te küresel altın talebi, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin desteğiyle üç aylık yeni bir zirveye ve rekor bir yıllık toplama yükseldi" dedi.

Konsey, merkez bankalarının altın iştahının "doyumsuz" kaldığını ve art arda üçüncü yıl 1.000 tonu aşan alımlarla sürekli olarak güçlü bir altın alım hızını koruyarak "önemli bir dönüm noktasına" ulaştığını söyledi. Polonya Ulusal Bankası, rezervlerine 90 ton ekleyerek merkez bankaları arasında önde gelen net alıcı oldu.

Altın rezervlerini 75 ton artıran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, merkez bankaları arasında en büyük ikinci net altın alıcısı oldu. Hindistan Merkez Bankası, Aralık ayı hariç her ay tutarlı alımlarla üçüncü oldu.

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GENEL YATIRIMLAR

Altına yapılan yıllık toplam yatırım, büyük ölçüde altın borsa yatırım fonları tarafından desteklenen dört yılın en yüksek seviyesi olan 1.180 tona ulaşarak yüzde 25 arttı.

Benzer şekilde, külçe altın ve madeni paralara olan talep, Çin ve Hindistan'dan gelen güçlü talebin desteğiyle güçlü kaldı.

Raporda, "Çinli yatırımcılar yatırım yapabilecekleri alternatif varlıkların kıtlığıyla karşı karşıya kaldı" denildi ve yurt içi ekonomik belirsizlik, kalıcı hisse senedi piyasası oynaklığı ve rekor düşük devlet tahvili getirilerinin bir karışımının yerli yatırımcıları altına ittiği vurgulandı.

Dünya Altın Konseyi, Hindistan'da hükümetin Temmuz ayında altın ithalat vergilerini yüzde 15'ten yüzde 6'ya düşürmesinin ardından altın talebinin arttığını belirtti.

Altın yatırım talebi de geçen yıl tüm ASEAN piyasalarında büyüdü ve Singapur, Endonezya, Malezya ve Tayland yıllık bazda çift haneli artışlar bildirdi.

Konsey, OTC yatırımlarının geçen yıl sabit kaldığını ve talebin jeopolitik ve ekonomik risklerden korunmak isteyen yüksek net değerli bireyleri yansıttığını söyledi. OTC işlemleri, bir borsa tarafından gerçekleştirilen ticaretin aksine, doğrudan iki taraf arasında gerçekleşiyor.

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MÜCEVHER TALEBİ HALA ZAYIF

Rapora göre, yüksek fiyatların baskısı altında kalan kuyumculuk sektöründeki talep, tüketimin yıldan yıla yüzde 11 düşmesiyle bastırıldı, diğer sektörlerin kazandığı tek aykırı değer oldu.

Konseyin analistleri, tüketici harcama gücünün yüksek fiyatlar ve yumuşak ekonomik büyüme nedeniyle azalmaya devam etmesi nedeniyle altın takılara olan talebin bu yıl zayıf kalacağını söyledi.

Dünya Altın Konseyi kıdemli piyasalar analisti Louise Street, "2025'te, özellikle dalgalı da olsa daha düşük faiz oranları görürsek, merkez bankalarının sürücü koltuğunda kalmasını ve altın ETF yatırımcılarının mücadeleye katılmasını bekliyoruz" dedi.

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Raporda, genel yatırım talebinin bu yıl sağlıklı kalmasının muhtemel olduğu ve altın tutmanın fırsat maliyetlerini azaltmak için daha düşük faiz oranlarının beklendiği belirtildi.