Dev bankadan altın tahmini | Altın Haberleri

ABD'li JP Morgan, ons altın fiyatının bu yıl 2500 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

Altına olan talep hızla artıyor. JP Morgan Küresel Emria Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre ons altın bu yıl 2500 doları aşabilir.

Kaneva "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE İHTİYAÇ VAR

Kaneva, ons altının 2500 dolara ulaşması için ABD'nin istihdam ve enflasyon verisinin iyileşmesi gerektiğini vurguladı.

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ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın güne 2174 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2171 dolar, en yüksek de 2177 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2171 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YATAY

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın da ons altına paralel olarak yatay seyirde. Gram altın 2241 liradan açılış gerçekleştirdi. En düşük 2237 lira, en yüksek de 2251 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2243 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2409 liradan alınırken 2429 liradan satılıyor.

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