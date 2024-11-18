Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Yatırımcılar dikkat

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Altın yatırımcıları sıkıntılı geçen 2 haftanın ardından Bloomberg'de yayımlanan bir haberle umutlarını yeşertti.

Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi.

En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti Daan Struyven, ons altının 3000 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. 2025 yılı Aralık ayına kadar 3000 dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman Struyven, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı. Faiz indirimlerinin devamı halinde analist, borsa yatırım fonlarına da para akışının hızlanabileceğini söyledi.