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JP Morgan açıkladı! Altında rekor bekliyor

26.07.2023 - 14:47 | Son Güncelleme :
JP Morgan açıkladı! Altında rekor bekliyor | Altın Haberleri

ABD'li dev banka JP Morgan, ons altın fiyatlarında 2024 yılında yeni rekorların kırılmasını bekliyor.

Küresel ekonomiler ABD'ye odaklandı. ABD ekonomisinden gelen verilerin ışığında hareket eden piyasalar Fed'in faizi ne zaman düşüreceğini bekliyor.
Bu akşamki Fed'in faiz kararı sonrasında faizin gidişatına yönelik olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

ABD'li dev banka JP Morgan ise ABD ekonomisiyle ilişkili olarak ons altın üzerinden değerlendirmede bulundu.

JP Morgan, ABD'de olası bir resesyon öncesinde altın için bir fırsat görüldüğünü ve faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla birlikte fiyatların yıl sonuna kadar 2000 doları aşacağını tahmin etti. Banka 2024 yılında altının yeni rekorlar kıracağını da öngördü.

JP Morgan Emtia Araştırma Müdürü Greg Shearer, Fed'in gelecek yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimine başlayabileceğini ve ABD'de reel getirilerin düşmesiyle birlikte altının önemli bir itici güç olacağını belirtti.

Ons altın için 2024 yılının son çeyreğinde ortalama olarak 2175 doları hedefleyen JP Morgan, Fed'in parasal gevşemeye gitmesiyle birlikte ABD'de hafif bir resesyon ihtimalinin doğacağını ve bu da riskleri yukarı yönlü artırdığını açıkladı.

Sharer, altın yatırımcılarının önümüzdeki 12-18 ayda daha yüksek performans göreceğini de belirtti.

 


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