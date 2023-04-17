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Citi altın için hedefini yükseltti

17.04.2023 - 08:42 | Son Güncelleme :
Citi altın için hedefini yükseltti | Altın Haberleri

Citi, 2023 yılı için altın fiyat tahminini yüzde 8 oranında yükseltti.

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Ons altın tarihi yüksek seviyelere yaklaşırken gram altın rekor üstüne rekor kırıyor.

Citi ise 2023 yılı için altın fiyatı tahminlerinde revizyona gitti. Kuruluş 2023 yılı için ortalama altın fiyatını yüzde 8 artırdı ve 2050 dolara çıkardı.

2075-2100 DOLAR KRİTİK

Citi, 2075 ve 2100 dolar aralığının altın fiyatları için zorluk olduğunu belirtti. Fiziki talebin istikrarlı olduğu sürece Citi, altında yükseliş beklentisini korudu.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Ons altın güne 2002 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1995 dolar en yüksek de 2013 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2012 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın da ons altındaki pozitif hareketle yükseliş yaşıyor. Gram altın güne 1247 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1243 lira, en yüksek de 1262 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1254 lira seviyesinde işlem görüyor.


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