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Çeyrek altın ne kadar?

18.02.2021 - 12:05
Çeyrek altın ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, 397,5 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 399,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını 2.654 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı dolar kurundaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 399,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni günde 397,5 lirayla 17 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 399,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını da 2.654 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 1.769,8 dolarla 30 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yeni güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.781 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, emtia fiyatlarındaki yükselişin küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin dün yüzde 1,33 ile 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının altının ons fiyatında görülen düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki enflasyonist baskıların geçici olduğuna ilişkin açıklamalarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık 5 baz puan gerilediğini kaydeden analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu, politika faizinde değişiklik beklenmemekle birlikte karar metnindeki olası değişikliklerin dolar kurunda hareketliliğe sebep olabileceğini ifade etti.

Beklenen enflasyondaki yükseliş nedeniyle TCMB'nin sıkı para politikasını sürdürmesinin yanı sıra daha şahin bir dil kullanabileceğini dile getiren analistler, bu durumun dolar kurunu baskılamaya devam edebileceğini aktardı.

Analistler, yurt içinde TCMB'nin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 17,00'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 21 ekonomistin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını öngörüyor. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.


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