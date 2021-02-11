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Çeyrek altın ne kadar?

11.02.2021 - 11:41
Çeyrek altın ne kadar? 11 Şubat gram altın fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 418,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını 2.795 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 418 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 418,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.795 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomi düzelene kadar Fed'in parasal genişlemeyi sürdüreceğini belirtmesinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.865 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu söyledi.


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