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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

31.03.2021 - 13:59
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını 3.010 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükseliş ve ons altının fiyatındaki düşüşün etkisiyle yatay hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,02 altında 451,8 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 452,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,6'lık azalışla 1.685 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.684 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, yurt içinde ise dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Dolar endeksinin yükseliş trendine devam etmesinin de emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, ons altında 1.675 seviyesinin destek, 1.746 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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