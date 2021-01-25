Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 25 Ocak güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 439,1 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 712 lira, Cumhuriyet altını 2.915 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 442,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 439,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 712 lira, Cumhuriyet altını da 2.915 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.852 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün, Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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