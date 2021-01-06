‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Emtia piyasasında en çok hangisi kazandırdı? Emtia piyasasında en çok hangisi kazandırdı?

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

06.01.2021 - 11:50
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını 3.059 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 462,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 460,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3.059 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.946 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD'deki Georgia eyaletinde gerçekleştirilen ikinci tur Senato seçiminin sonuçlarının yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.501 Değişim: 0,77% Hacim : 25.638 Mio.TL Son veri saati : 15:56
Düşük 1.497 06.01.2021 Yüksek 1.509
Açılış: 1.502
7,3341 Değişim: -0,71%
Düşük 7,3165 06.01.2021 Yüksek 7,3925
Açılış: 7,3866
9,0502 Değişim: -0,39%
Düşük 9,0365 06.01.2021 Yüksek 9,1095
Açılış: 9,0856
455,37 Değişim: -1,64%
Düşük 454,14 06.01.2021 Yüksek 464,38
Açılış: 462,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.