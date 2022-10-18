18 Ekim altın yorum, gram altın fiyatları ne kadar? ons, çeyrek altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 989 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1656 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, küresel resesyon endişelerinin artmasından destek buluyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1660 dolar seviyesini; en düşük ise 1648 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise, yüzde 0,40 oranında yükselişle 1656 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 992 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 988 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 992,31 lira seviyesini, en düşük ise 983,37 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16:09 itibarıyla yüzde 0,28 oranında yükselişle 989,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1645 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 768 liradan işlem görüyor.

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