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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

08.03.2021 - 12:28
Çeyrek altın fiyatı ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 413 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını 2.748 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa artış kaydeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 411,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 413 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını da 2.748 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, ABD'de Senato'da kabul edilen ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu tedirginliklerden bulduğu destekle 1.714 doları görse de bu seviyelerde tutunamadı ve şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından Ras Tanura Limanı ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle küresel piyasalarda risk algısının arttığını kaydetti.

Bugün piyasalar üzerinde etkili olacak önemi bir makroekonomik veri bulunmadığını ifade eden analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 dolar seviyesinin önemli destek, 1.720 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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