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Bankacılık devinden flaş altın tahmini... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?

23.02.2024 - 15:14 | Son Güncelleme :
Bankacılık devinden flaş altın tahmini... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, 2024 yıl sonu için altın fiyatları tahminini onsu 2100 dolar olarak güncelledi. Kapalıçarşı'da gram altın ise 2115 TL'den satılıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Altın haftanın son günü yatay bir seyir izlerken altın yatırımcısı da uluslararası piyasalardaki son gelişmeleri izliyor. ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, bankanın bu yılın sonlarına doğru faiz indirimine başlayacağını açıkladı. Uzmanlar Fed'in Haziran'dan önce faiz indirimine başlamayacağından hem fikir. ABD Merkez Bankası'nın parasal gevşeme politikasının başlama tarihi hakkında belirsizlik üzerine Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank altın tahmini güncelledi. Commerzbank ons altın için 2024 yıl sonu tahminin 2150 dolar seviyesinden 2100 dolara indirdi. Altının ons fiyatı şu sıra 2024 dolar seviyesinde.

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Fed'in faiz indirimini yapacağı tarih altın yatırımcısı çok önemli. ABD Merkez Bankası'nın parasal gevşeme politikası ile yatırımcılar ucuzlayan tahviller yerine altını tercih edecek.

YURT İÇİ PİYASALARI

Altının gram fiyatı ise dolar/TL'nin yönü, ons altındaki hareket ve devam jeopolitik gerginlikler nedeniyle dün 2030 TL ile rekor seviyesini test etmişti. Haftanın son gününde gram altın 2023 TL seviyesinde.

Kapalıçarşı'da ise altının gramı 2093 TL'den alınırken 2115 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 3450 TL, satış 3507 TL.

Tam altın alış fiyatı 13798 TL, satış 13984 TL.

Ata altın alış fiyatı 14093 TL, satıi 14302 TL.


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