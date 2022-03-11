gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 11 Mart altın yorum

Altının ons fiyatı Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'pozitif' açıklaması sonrası 1958 dolara kadar gerilerken; gram altın ise dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybediyor. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı altın fiyatlarını düşüren 3 sebebi sıralarken, altın fiyatının olası yönü hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere odaklı iki yönlü sert hareket ederken; dün Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna-Türkiye dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıdan somut adım çıkmasıyla yükselişe geçti. Altının ons fiyatı dün en yüksek 2009 doları görürken; haftanın son işlem gününe 1997 dolardan başladı.

Ons altın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna görüşmelerinde pozitif değişiklikler olduğunu belirtmesiyle 1958 dolara kadar gerilerken; gün içerisinde en yüksek 1999 doları gördü. Sarı maden, şu dakikalarda ise yüzde 1,40 oranında düşüşle 1968 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşının piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdüreceğini belirtirken; piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketler görülmeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin yükselmesi ve küresel enflasyonist baskı 'güvenli liman' etkisiyle altın fiyatlarını desteklerken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı ve Jeopolitik risklerin azalmasına yönelik gelişmeler altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBINDA

Gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe düşüşle başlarken; dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında ilerliyor. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 960,83 lirayı, en düşük ise 924,05 lira seviyesini görürken; saat 17:33 itibarıyla yüzde 2,31 oranında düşüşle 930,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1537 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 326 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 958 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 950 lira seviyeden başlamıştı.

ALTINI DÜŞÜREN 3 SEBEP!

Eral Karayazıcı – Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi. Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi. Bu harekete;

1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama

2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali

3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.

Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor.

Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR