Altında sert düşüş

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Altın fiyatları ABD Başkanlık seçimleri süresince hızlı hareket göstermedi. Temkinli hareketine devam eden altın seçimler, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, merkez bankalarının faiz indirimi gölgesinde yatay seyrediyor.

Trump'ın kazanacağı beklentisi doları güçlendirdiği için altın fiyatları düşüşe geçti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2743 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2701 dolar, en yüksek 2749 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2703 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2975 lira, en yüksek de 3033 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2980 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3060 liradan alınırken 3100 liradan satılıyor.