‹ Önceki Haber Türkiye İSO imalat sektörü PMI yükseldi Türkiye İSO imalat sektörü PMI yükseldi Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

"Altında orta vadede yükseliş potansiyeli yüksek"

01.02.2021 - 10:35 | Son Güncelleme :
altın fiyatları, gram altın, ons altın, 1 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 430 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1865 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ons altında orta vadede yükseliş potansiyelinin daha yüksek olasılık olduğunu belirtirken; altın yatırımcılarının takip etmesi gereken gelişmeleri ve teknik seviyeleri Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle 429.14 lira seviyesine kadar gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini görürken; gün içerisinde en yüksek ise 439.11 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 17.26 itibarıyla yüzde 0.72 oranında düşüşle 430.46 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 717 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 952 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 433 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 434 TL seviyesinden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons  fiyatı gün içerisinde en yüksek 1871 dolar seviyesini, en düşük ise 1844 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.31 oranında yükselişle 1865 dolardan işlem gördü.

ALTINDA ORTA VADEDE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ YÜKSEK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta 1850 dolar direncini kırmakta zorlanan ons altın için, birkaç haftadan bu yana bahsettiğimiz 1872 dolar seviyesinin halen takip edilmesi konusundaki görüşümüzü koruyoruz. Geçen hafta korku endeksindeki artışın tamamlanmasının ardından gelen hareketler ons altını hafta başında 1850 dolar üzerine taşıyarak 1862 dolar seviyesine taşıdığını görüyoruz. Burayı hızlı geçerse önemli direnç olan 1872 doları yakın takip edeceğiz.

ABD’den henüz teşvik paketine dair kesin bir onay gelmedi, ancak hafta içerisinde bu konuda gelebilecek haber akışlarını da yakından takip etmek gerekli. Aşağı yönlü hareketlerde de destekler 1825 dolar – 1806 dolar olarak devam ediyor görülüyor. Ancak orta vadede yükseliş potansiyelinin daha yüksek olasılık olduğunu tekrar edelim.

Gram altında ise 436 TL önemli bir destek olarak çalışıyor. Bu fiyattan geriye çekilmeler olsa da yeniden toparlanma olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolar/TL kurunun geldiği 7.27 TL seviyesinin daha da gerilemesi senaryosununun nispeten az olduğu düşüncesinden hareketle bu haftaki gram altın hareketinde 435-439 TL kanalını yukarı yöndeki baskıların ağırlıklı olması şeklinde takip edeceğiz. Ons altının 1862 dolar üzerinde kalması ve dolar/TL kurunun 7.35 TL seviyelerini test etmesi halinde gram altında 439 TL kanalının yukarı yönlü dışına çıkması söz konusu olabilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.492 Değişim: 1,29% Hacim : 25.891 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.472 01.02.2021 Yüksek 1.501
Açılış: 1.485
7,1682 Değişim: -2,06%
Düşük 7,1551 01.02.2021 Yüksek 7,3151
Açılış: 7,3151
8,6564 Değişim: -2,58%
Düşük 8,6382 01.02.2021 Yüksek 8,8821
Açılış: 8,8821
430,01 Değişim: -0,81%
Düşük 427,83 01.02.2021 Yüksek 439,11
Açılış: 433,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.