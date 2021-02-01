altın fiyatları, gram altın, ons altın, 1 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 430 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1865 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ons altında orta vadede yükseliş potansiyelinin daha yüksek olasılık olduğunu belirtirken; altın yatırımcılarının takip etmesi gereken gelişmeleri ve teknik seviyeleri Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle 429.14 lira seviyesine kadar gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini görürken; gün içerisinde en yüksek ise 439.11 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 17.26 itibarıyla yüzde 0.72 oranında düşüşle 430.46 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 717 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 952 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 433 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 434 TL seviyesinden başlamıştı.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1871 dolar seviyesini, en düşük ise 1844 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.31 oranında yükselişle 1865 dolardan işlem gördü.

ALTINDA ORTA VADEDE YÜKSELİŞ POTANSİYELİ YÜKSEK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta 1850 dolar direncini kırmakta zorlanan ons altın için, birkaç haftadan bu yana bahsettiğimiz 1872 dolar seviyesinin halen takip edilmesi konusundaki görüşümüzü koruyoruz. Geçen hafta korku endeksindeki artışın tamamlanmasının ardından gelen hareketler ons altını hafta başında 1850 dolar üzerine taşıyarak 1862 dolar seviyesine taşıdığını görüyoruz. Burayı hızlı geçerse önemli direnç olan 1872 doları yakın takip edeceğiz.

ABD’den henüz teşvik paketine dair kesin bir onay gelmedi, ancak hafta içerisinde bu konuda gelebilecek haber akışlarını da yakından takip etmek gerekli. Aşağı yönlü hareketlerde de destekler 1825 dolar – 1806 dolar olarak devam ediyor görülüyor. Ancak orta vadede yükseliş potansiyelinin daha yüksek olasılık olduğunu tekrar edelim.

Gram altında ise 436 TL önemli bir destek olarak çalışıyor. Bu fiyattan geriye çekilmeler olsa da yeniden toparlanma olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolar/TL kurunun geldiği 7.27 TL seviyesinin daha da gerilemesi senaryosununun nispeten az olduğu düşüncesinden hareketle bu haftaki gram altın hareketinde 435-439 TL kanalını yukarı yöndeki baskıların ağırlıklı olması şeklinde takip edeceğiz. Ons altının 1862 dolar üzerinde kalması ve dolar/TL kurunun 7.35 TL seviyelerini test etmesi halinde gram altında 439 TL kanalının yukarı yönlü dışına çıkması söz konusu olabilir.

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