Altında hızlı hareket! Yatırımcılar dikkat | Altın Haberleri

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Ons altın 1893 dolara kadar düşüş gösterdi.

Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla mücadele ederken para piyasalarında da altın ve dolar arasındaki ilişki bozulmadan devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin beklentilerin değişmesiyle birlikte altın fiyatları volatil seyrediyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki faiz artırımı daha yapacağına dair verdiği sinyaller ve en yakın faiz indiriminin 2024 yılında başlayacağı beklentisi altın fiyatlarında hareketliliği destekliyor.

Fed'in faiz kararlarının yanında ABD'de açıklanan veriler de altın için yön belirleyici olmada ilk sırada yer alıyor.

ABD'NİN BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİN ÇOK ÜSTÜNDE GELDİ

ABD'de ilk çeyrekte nihai rakamlarla gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, piyasa beklentilerin üstünde gerçekleşti.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyrek için ikinci tahminde yüzde 1,3 olan GSYH büyüme hızı, final rakamlarla yüzde 2 seviyesine çıktı. Piyasalarda beklenti ise büyümenin finalde yüzde 1,4 olacağıydı.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI DA AZALDI

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 26 bin azalarak 239 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veride beklentiler ise 264 bin olmuştu. Bu veri de ABD ekonomisi için olumlu yorumlandı ve altın için negatif etki gösterdi.

ONS ALTIN 3.5 AYIN DİBİNDE

Ons altın fiyatları ABD'den gelen büyüme ve işsizlik başvurusu rakamlarının etkisiyle gerileme gösterdi. Dün 1893 dolara kadar gerileyen ons altın en son bu seviyeleri 15 Mart 2023 tarihinde görmüştü. Yaklaşık 3.5 ayın dibine gerileyen ons altın bugüne 1908 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1906 dolar en yüksek de 1909 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1908 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

İç piyasaların Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olmasından ötürü gram altın tarafında alışverişler oldukça düşük seyrediyor. 27 Haziran 2023'te 1621 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugüne 1596 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1592 lira, en yüksek de 1602 lirayı gördü. Şu sıralar 1597 liradan işlem görüyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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