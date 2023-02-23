Altında Fed depremi! Tutanaklar düşüş getirdi | Altın Haberleri

Fed'in son faiz toplantısına ilişkin tutanaklar dün gece açıklandı. Fed'in enflasyonu düşürene kadar faiz artırımına devam edeceği sinyali dolara güç kazandırırken altını zayıflattı.

Küresel ekonomiler enflasyon sorunuyla mücadelesine devam ediyor. ABD ekonomisi de enflasyonu faiz artırımlarıyla yenmeye çalışıyor. Fed'in son toplantısındaki tutanaklarda enflasyonun yüzde 2 hedefine düşene kadar faiz artırımlarına devam edileceğine yönelik ortak fikir oluşması altın tarafında düşüş yarattı.

Fed tutanakları sonrasında euro, ABD doları karşısında yüzde 0,35 kayıpla 1,0607 seviyesine geriledi.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM

Fed üyeleri enflasyonun yüzde 2 seviyelerine kadar düşmesi gerektiğini ve sıkı para politikasının enflasyon düşene kadar devam etmesinden yana olduklarını belirtti. Enflasyonda son 3 ayda gerileme görülmesine rağmen düşüş yönünde daha da ivmelenme bekleyen Fed üyeleri risklerin aşağı yönlü olduğunu da kaydetti.

ENFLASYONU YÜKSELTEN NEDENLER

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre sıkı iş gücü piyasası, Çin ekonomisinin koronavirüs salgınını geride bırakıp açılması ve Ukrayna'daki savaşın enflasyonu yüksek tutan parametreler arasında yer aldığı vurgulandı.

ONS ALTIN HIZLI GERİLEDİ

Ons altın güne 1825 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1823 dolar, en yüksek de 1830 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1828 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları da Fed tutanakları sonrası geriledi. Gram altın güne 1107 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1104 lira, en yüksek de 1111 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1109 liradan alıcı buluyor.

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