Altında endişeli bekleyiş! Rekor sonrası sert geri çekildi... | Altın Haberleri

Altın fiyatları Aralık ayı başında tarihi yüksek seviyelere yükseldi. Merkez bankalarının faiz indirimine gireceği beklentileri yoğunlaşırken bu durum zamanla değişim gösterdi. Merkez bankalarının son faiz kararı ve piyasaya yönelik açıklamaları dikkatle takip edilecekken ons ve gram altın tarihi zirvelerinden uzaklaşmaya başladı.

Altın fiyatlarında dalgalanmalar görülüyor. Fed, ECB ve BoE'nin faiz kararı öncesinde altında gerileme yaşanırken merkez bankaları da temkinli ilerleme yönünde karar vereceği beklentisi artmaya başladı.

Merkez bankalarının parasal sıkılaştırmadan ani çıkış yapmayacağına dair beklentiler ve önümüzdeki yıl için de AB ve ABD ekonomisi için oluşan resesyon ve daralma endişeleri altındaki yükselişin önünü kesti.

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ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını yarın açıklayacak ve faizi sabit tutması bekleniyor. Faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları yönlendirecek açıklamaları önemle bekleniyor.

Fed Başkanı Powell, gelen veriler ışığında hareket edileceğini, parasal gevşemeye ancak verilerin güçlü olmasıyla birlikte başlanacağına yönelik açıklamalar yapmıştı.

ONS VE GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR

Bu gelişmeler ışığında tarihi rekor kıran ons ve gram altın gerileme seyrine geçti. 2148 dolar ile tarihi yüksek seviyeye çıkan ons altın güne 1981 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1980 dolar, en yüksek de 1989 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1985 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın da ons altına paralel olarak ancak döviz kurlarındaki volatilitenin vermiş olduğu etkiyle daha sert tepkiler göstermiyor. Gram altın Aralık ayı başında gördüğü 1928 liralık tarihi zirvesinin ardından güne 1846 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1840 lira, en yüksek de 1854 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1851 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurları volatil seyrine devam ediyor. Trendinde güç kaybı olmadan ilerleyen dolar ve euro hafif primli seyrediyor. Dolar 29.0102 lira, euro 31,2330 lira, sterlin 36,46 lira, euro/dolar paritesi 1,0766'dan işlem görüyor.

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KÜRESEL ENFLASYON SORUNU AŞILAMIYOR

Küresel enflasyonla merkez bankaları 2 yılı aşkın süredir mücadele etse de net bir sonuca varamadı. Ayrıca enflasyonu indirmek için yüksek faiz uygulamasının piyasa üzerinde yarattığı tahribatın etkileri de faiz indirimlerinin başlamasıyla ortaya çıkması bekleniyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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