Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 444 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1871 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “1872 doların ons altın için önemli kritik bir seviye olduğunu düşünüyor ve yakından izlenmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 443 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 446 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlarken, gün içerisinde en düşük 442.88 lira seviyesini, en yüksek ise 447.19 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.23 itibarıyla yüzde 0.33 oranında düşüşle 444.23 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 984 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1875 dolar seviyesini, en düşük ise 1866 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında yükselişle 1871 dolardan işlem gördü.

“1872 DOLAR SEVİYESİ YAKINDAN İZLENMELİ”

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın fiyatları dün gördüğü 1872 dolar seviyesi ile son 15 günlük zaman içerisindeki zirvesini yapmış oldu. Günlük analizde bu hızlı yükselişin ardındaki temel etkenlerin dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan gerileme olduğunu görüyoruz.

Hatırlayacak olursak ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1’in üzerine çıktığı zaman ons altındaki 1844 dolar desteği de aşağı yönde kırılmıştı. Dünkü yükseliş ve dolar endeksi gerilemesi ile ons altında bir toparlanma eğilimi gündeme geldi. Analizimizi günlükten biraz daha orta vadeye genişlettiğimiz vakit ise küresel çaptaki düşük faiz ortamında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) önderliğindeki parasal genişleme ile ABD tarafından açıklanan yeni teşvik paketinin etkileri ile daha önceki yorumlarımızda da bahsetmiş olduğumuz, ons altın fiyatlarında orta vadedeki pozitif görünüme dair görüşümüzü korumaya devam ediyoruz.

Ons altın ile negatif korelasyonda ilerleyen dolar endeksinin 90 seviyesi desteğine tutunabilmesindeki en önemli faktör, Hazine Bakanı Yellen’ın “güçsüz dolar istemiyoruz” şeklindeki söylemi olacak ancak piyasada bunun uygulamaya ne kadar döneceği henüz belirsiz. 1872 doların ons altın için önemli kritik bir seviye olduğunu düşünüyor ve yakından izlenmesini tavsiye ediyoruz. Sonraki adımda yukarı yöndeki hareketlerde 1895 dolar seviyesinin test edilmesini yüksek olasılık olarak görüyor ve bu direncin kırılması halinde de rotanın 1900 dolar üzerindeki seviyelere doğru güçlenme ihtimalinin kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aşağı yöndeki hareketlerde ise 1826 dolar kırılmadığı ve altında kapanış yapmadığı müddetçe bir düşüşün başladığını söylemek güç olur.

Gram altın yatırımcılarının ise bugün takip edeceği en önemli gelişme yurtiçinde TCMB’nin faiz kararı olacak. Genel beklenti paralelinde merkez bankası faiz oranını yüzde 17 seviyesinde sabit tutarsa, dolar/TL kurunda hafif çaplı bir yukarı hareket gündeme gelebilir. Bu hareketin devamında eğer kurda 7.52 TL seviyesi aşılırsa gözümüz bir sonraki seviye olarak 7.72 TL’yi takip etmeye başlayacak. Dolayısıyla gram altın yatırımcıları ons altının 1872 doları aşması ve dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki olası hareketlenme senaryoları dahlinde ilk etapta 455 TL-459 TL hedef fiyatlarına doğru pozisyon almayı tercih edebilirler.

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