  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altında 1813 dolar senaryosu
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı geriledi Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı geriledi

Altında 1813 dolar senaryosu

18.01.2022 - 11:12 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 18 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 787 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1811 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy. altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerine yükselmesi ons altın fiyatlarını baskılarken; tahvil faizlerinin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması ons altında düşüşleri sürdürebilir. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1822 dolar seviyesini; en düşük ise 1809 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında düşüşle 1811 dolardan işlem gördü.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ons altın fiyatlarında 1813 dolar seviyesinin önemine dikkat çekerken; “1813 doların altına sarkmalar olmadığı ve günlük kapanışların bu seviyenin altında yapmadığı durumlarda 1820 doların üzerine doğru hareketler yapmasını şu anki görünümde halen ana senaryo olduğunu düşünüyorum” şeklinde değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 786 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 790,86 lira seviyesini, en düşük ise 783,35 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:12 itibarıyla yüzde 0.26 oranında yükselişle 787,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1291 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 315 liradan işlem görüyor.

1813 DOLAR SEVİYESİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın dün yeni haftaya, geçen hafta da bahsetmiş olduğum 1820 dolar seviyelerinde hafif inişli çıkışlı bir seyir izleyerek başlamıştı. Haftanın ikinci gününe başlarken ise, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerine çıkması ile 1816 dolar seviyelerinde başladığını gördük. 1820 doların altına geri çekilmeler olması halinde 1813 dolar şu anda önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarında güne hızlı bir yükseliş ile başlanılmasının da ons altının daha da gerilemesine dair bir fren etkisi yaptı diyebilirim. 1813 doların altına sarkmalar olmadığı ve günlük kapanışların bu seviyenin altında yapmadığı durumlarda 1820 doların üzerine doğru hareketler yapmasını şu anki görünümde halen ana senaryo olduğunu düşünüyorum. Bu ana senaryonun bozulması ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerindeki hareketinde kalıcılık olması halinde gündeme gelebilir.

Bu hafta altın fiyatlarında daha çok gram altın fiyatlaması önemli olacaktır diye düşünüyorum zira Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB PPK toplantısı sonucunda gelecek karar piyasaların odak noktasında olacak. Şu andaki ana beklenti herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde olsa da gelebilecek bir indirim de sürpriz olarak karşılanmayacaktır. TCMB’nin de bu yılın geneline bakıldığında eğer faiz indirimine gidecekse bu toplantı da bu açıdan son fırsatı olur diye düşünüyorum. TCMB konuyu açıdan değerlendirir ve bir faiz indirimine giderse dolar/TL kurundaki yukarı hareket de gram altın fiyatlarını 800TL üzerine hatta 818TL seviyelerine kadar taşıyabilir. Önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında halen ısrarla 800TL altındaki seviyelerin önemli alım fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.997 Değişim: 0,88% Hacim : 1.144 Mio.TL Son veri saati : 10:01
Düşük 1.979 19.01.2022 Yüksek 2.000
Açılış: 1.979
13,5666 Değişim: 0,27%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,6148
Açılış: 13,5294
15,3851 Değişim: 0,44%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,4378
Açılış: 15,3172
793,65 Değişim: 0,53%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 794,22
Açılış: 789,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.