gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 18 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 787 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1811 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy. altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerine yükselmesi ons altın fiyatlarını baskılarken; tahvil faizlerinin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması ons altında düşüşleri sürdürebilir. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1822 dolar seviyesini; en düşük ise 1809 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında düşüşle 1811 dolardan işlem gördü.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ons altın fiyatlarında 1813 dolar seviyesinin önemine dikkat çekerken; “1813 doların altına sarkmalar olmadığı ve günlük kapanışların bu seviyenin altında yapmadığı durumlarda 1820 doların üzerine doğru hareketler yapmasını şu anki görünümde halen ana senaryo olduğunu düşünüyorum” şeklinde değerlendirdi.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 786 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 790,86 lira seviyesini, en düşük ise 783,35 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:12 itibarıyla yüzde 0.26 oranında yükselişle 787,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1291 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 315 liradan işlem görüyor.

1813 DOLAR SEVİYESİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın dün yeni haftaya, geçen hafta da bahsetmiş olduğum 1820 dolar seviyelerinde hafif inişli çıkışlı bir seyir izleyerek başlamıştı. Haftanın ikinci gününe başlarken ise, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerine çıkması ile 1816 dolar seviyelerinde başladığını gördük. 1820 doların altına geri çekilmeler olması halinde 1813 dolar şu anda önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarında güne hızlı bir yükseliş ile başlanılmasının da ons altının daha da gerilemesine dair bir fren etkisi yaptı diyebilirim. 1813 doların altına sarkmalar olmadığı ve günlük kapanışların bu seviyenin altında yapmadığı durumlarda 1820 doların üzerine doğru hareketler yapmasını şu anki görünümde halen ana senaryo olduğunu düşünüyorum. Bu ana senaryonun bozulması ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.80 üzerindeki hareketinde kalıcılık olması halinde gündeme gelebilir.

Bu hafta altın fiyatlarında daha çok gram altın fiyatlaması önemli olacaktır diye düşünüyorum zira Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB PPK toplantısı sonucunda gelecek karar piyasaların odak noktasında olacak. Şu andaki ana beklenti herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde olsa da gelebilecek bir indirim de sürpriz olarak karşılanmayacaktır. TCMB’nin de bu yılın geneline bakıldığında eğer faiz indirimine gidecekse bu toplantı da bu açıdan son fırsatı olur diye düşünüyorum. TCMB konuyu açıdan değerlendirir ve bir faiz indirimine giderse dolar/TL kurundaki yukarı hareket de gram altın fiyatlarını 800TL üzerine hatta 818TL seviyelerine kadar taşıyabilir. Önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında halen ısrarla 800TL altındaki seviyelerin önemli alım fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

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