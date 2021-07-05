gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 5 Temmuz altın yorum

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"Altına talep sürebilir"

05.07.2021 - 09:56 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 499 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1792 dolar seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, "Dünyadaki enflasyonist ortam, altına olan talebin devam etmesine neden olabilir" şeklinde değerlendirdi.

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 498 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 501,55 lira seviyesini, en düşük ise 497,67 lira seviyesini gördü. Altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak değer kazanan gram altın, saat 13.52 itibarıyla yüzde 0.35 oranında yükselişle 499,98 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 816 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 357 liradan satılıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantı ile ilgili endişeler ve para politikalarının seyrine dair belirsizlikler altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.30 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.

ALTINA TALEP SÜREBİLİR
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Geçen hafta açıklanan istihdam verileriyle toparlanmanın ardından altın haftaya hemen hemen aynı düzlemde başladı. Haziran ayında ADP’ye göre 692 bin, resmi tarım dışı istihdam verisine göre 850 bin yeni iş ekleyen ABD ekonomisinde iyileşme momenti sürerken, alt kalemler itibariyle işsizliğin yüzde 5,9, ücret enflasyonunun yıllık bazda beklenene paralel yüzde 3,6 gelmesi gibi ayrıntılar şimdilik Fed’i zorlamayacak görünüyor. Bu yüzden reel faizler stabil, altın da bir süredir reel faiz stabilitesiyle uyum göstermeyerek FOMC sonrasındaki düşüşün geri dönüşünü yapamamıştı.

Dünyadaki enflasyonist ortam, altına olan talebin devam etmesine neden olabilir. Aynı zamanda Fed, geçiş dönemini piyasaları rahatsız etmeden ve dengeleri değiştirmeden yapmak istiyor. Fed üyelerinin konuşmaları sıklaştı, bunların çoğunluğu aslında piyasaları da hazırlayıcı birer özellik taşıyor. 2013’ten sonraki varlık alım programı geri dönüşüne göre ise ekstra bir metrik ilave olmuş durumda ve bunun adı enflasyon. Arz sürekliliğindeki sıkıntı ve darboğaz, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve iyileşen ekonomide daha fazla mal ve hizmet talep etme eğilimi fiyat artış hızlarını öngörülenden yüksek bir seviyeye soktu. Fed’in bununla başa çıkma gerekliliği eşiği, varlık alım hızının artırılmasına yönelik en önemli kriter ve o dönemki koşullar dolar karşıtı varlıkların fiyatlandırmalarında ana belirleyici olacaktır. 

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