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Altın yükselişini sürdürüyor

04.08.2022 - 10:41 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 4 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatlarına yükseliş sürerken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 1024 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1774 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin mesajlarına karşılık faiz artırımlarında daha ılımlı davranılabileceği beklentisiyle yükselişini sürdürürken; diğer taraftan ABD-Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginlikle beraber jeopolitik riskin yükselmesinden güvenli liman etkisiyle destek buluyor. 

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1774 dolar seviyesini; en düşük 1763 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,50 oranında yükselişle 1774 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1015 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1022 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1024,78 lira seviyesini, en düşük ise 1016,04 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:34 itibarıyla yüzde 0,68 oranında yükselişle 1024,11 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1674 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 892 liradan işlem görüyor.

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