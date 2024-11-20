Altın yine durgunlaştı

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Altındaki hızlı yükselişin ardından gelen düşüş dalgası sonrasında küçük yükseliş hareketleri görülse de güçlü dolar karşısında prim yapması zorlaşıyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4.4 oranında seyretmesi altın üzerindeki baskı unsurlarından birisi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın politikasının tam olarak anlaşılamaması da altının güçlenmesinin önüne geçiyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2633 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2630 dolar, en yüksek de 2641 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2637 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2920 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2907 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2923 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3078 liradan alınırken 3124 liradan satılıyor.