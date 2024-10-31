Altın yerinde durmuyor... Yeniden rekor kırdı

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Küresel piyasalarda altına olan talep artarken altın fiyatları da talebin etkisiyle yükselişine devam ediyor. ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlaması, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve devam etme sinyali vermesi, Orta Doğu'daki çatışma ortamının sürmesi, ABD seçimlerinin yaklaşması ve anketlerin kısmen de olsa netlik kazanması, iç piyasada döviz kurlarının volatil seyretmesi altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2787 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2783 dolar, en yüksek de 2790 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2786 dolardan işlem görüyor. 2790 dolar tarihi yüksek seviyesi oldu.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3067 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3067 lira, en yüksek de 3075 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3070 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesini dün 3076 lirayla görmüştü.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3120 liradan alınırken 3174 liradan satılıyor.