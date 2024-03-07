Altın yeniden rekor kırdı | Altın Haberleri

Altın fiyatları soluksuz yükselişe devam ediyor. Ons altın 2161 dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapması ihtimalinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları da güç kazandı.

Hiç olmadığı kadar hızlı yükseliş gösteren ons altın 2161 dolarla tarihi yükseliş gösterdi.

Ons altın güne 2146 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2144 dolar, en yüksek de 2161 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2158 dolardan işlem geçiyor.

Haberin Devamı

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın en düşük 2189 lira, en yüksek de 2192 lirayı gördü. Şu sıralar 2209 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2300 liradan alınırken 2331 liradan satılıyor.

Etiketler