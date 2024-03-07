  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın yeniden rekor kırdı
‹ Önceki Haber Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı Sonraki Haber › Vakıfbank yurt dışından 500 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı Vakıfbank yurt dışından 500 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı

Altın yeniden rekor kırdı

07.03.2024 - 07:59 | Son Güncelleme :
Altın yeniden rekor kırdı | Altın Haberleri

Altın fiyatları soluksuz yükselişe devam ediyor. Ons altın 2161 dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapması ihtimalinin yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları da güç kazandı.

Hiç olmadığı kadar hızlı yükseliş gösteren ons altın 2161 dolarla tarihi yükseliş gösterdi.

Ons altın güne 2146 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2144 dolar, en yüksek de 2161 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2158 dolardan işlem geçiyor.

Haberin Devamı

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın en düşük 2189 lira, en yüksek de 2192 lirayı gördü. Şu sıralar 2209 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2300 liradan alınırken 2331 liradan satılıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.054 Değişim: 3,54% Hacim : 98.464 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.798 07.03.2024 Yüksek 9.054
Açılış: 8.798
31,9231 Değişim: 0,33%
Düşük 31,7696 08.03.2024 Yüksek 31,9485
Açılış: 31,8177
35,0559 Değişim: 0,16%
Düşük 34,8145 08.03.2024 Yüksek 35,1037
Açılış: 34,9992
2.218,10 Değişim: 0,50%
Düşük 2.204,96 08.03.2024 Yüksek 2.219,05
Açılış: 2.207,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.